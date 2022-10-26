Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в палатках, готовят на кострах – горсовет

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 12:14
Палатки в оккупированном Мариуполе, фото из Telegram горсовета

Во временно оккупированном россиянами в Мариуполе некоторые жители до сих пор живут в палатах и готовят на кострах, потому что их дома разбомбили оккупанты, а новое жилье не предоставили.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: По информации городского совета, палатки расположены возле кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить пищу на кострах, а спят в подвалах кинотеатра. 

По словам жителей, ключи от "новых домов" раздают только "своим".

Прямая речь: "Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать".

Что этому предшествовало: В октябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики распределяют временное жилье среди россиян и коллаборантов, а обещанное местным жилье заменят на пустые полуразрушенные квартиры.

Темы: Мариупольоккупация
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

Все новости...
Мариуполь
Мозг отказывался верить, что это реальность: как убивали Мариуполь
В Мариуполе с флагштоков на центральной площади исчезли флаги РФ – советник мэра
Оккупанты Мариуполя демонтировали памятник жертвам голодомора
Последние новости
05:34
Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики
04:34
Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"
04:05
Глава ОВА: На Киевщине ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
03:37
Россия снова угрожает ООН – США
02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
00:54
"Месть за помощь Израиля Украине": российские хакеры атаковали сайт Кнессета
00:24
В Иране возле мавзолея застрелили 15 человек и еще 40 ранили – СМИ
Все новости...