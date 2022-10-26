В оккупированном Мариуполе люди до сих пор живут в палатках, готовят на кострах – горсовет

Во временно оккупированном россиянами в Мариуполе некоторые жители до сих пор живут в палатах и готовят на кострах, потому что их дома разбомбили оккупанты, а новое жилье не предоставили.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Детали: По информации городского совета, палатки расположены возле кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить пищу на кострах, а спят в подвалах кинотеатра.

По словам жителей, ключи от "новых домов" раздают только "своим".

Прямая речь: "Когда ключи от новых домов раздавали, почему-то ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома – они не для тех, кто потерял жилье. Они для своих, приближенных, так сказать".

Что этому предшествовало: В октябре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что во временно оккупированном Мариуполе захватчики распределяют временное жилье среди россиян и коллаборантов, а обещанное местным жилье заменят на пустые полуразрушенные квартиры.