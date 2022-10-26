Столичний банкір і депутат ОПЗЖ з Чернігова пропонували чоловікам втікати за кордон

Правоохоронці заблокували нові канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку: у Києві та Луцьку затримали двох організаторів нелегальних трафіків.

Джерело: пресслужба СБУ, Волинська обласна прокуратура, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, один канал налагодив депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ (за даними джерела УП – Андрій Бабич). Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

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Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону.

Вартість таких "послуг" депутата становила від 3 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

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Отримавши завдаток у 60 000 гривень, депутат та його спільник виготовили документи – і під час одержання другого траншу оплати – 1500 доларів США – та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці.

Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Його спільнику також повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину та обрано запобіжний захід (який – прокуратура не вказує –ред.).

Ще один канал нелегальної міграції ліквідували в Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків (за даними джерела УП - директор відділення Правекс Банку Юрій Кузьменко).

За 16 тисяч доларів він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби.

Силовики задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди".

Прокурором подано клопотання до суду про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.