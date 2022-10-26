Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Столичний банкір і депутат ОПЗЖ з Чернігова пропонували чоловікам втікати за кордон

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 12:48
фото СБУ

Правоохоронці заблокували нові канали нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку: у Києві та Луцьку затримали двох організаторів нелегальних трафіків.

Джерело: пресслужба СБУ, Волинська обласна прокуратура, Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними спецслужби, один канал налагодив депутат Чернігівської районної ради від забороненої партії ОПЗЖ (за даними джерела УП – Андрій Бабич). Він пропонував потенційним призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

Для цього за гроші обіцяв надати фальшиві свідоцтва про народження дітей, а також забезпечити безперешкодний "супровід" через пропускні пункти держкордону.

Вартість таких "послуг" депутата становила від 3 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду і соціального статусу клієнта.

Для реалізації схеми зловмисник залучив свого знайомого з Волині як посередника для передачі грошей.

Отримавши завдаток у 60 000 гривень, депутат та його спільник виготовили документи – і під час одержання другого траншу оплати – 1500 доларів США – та передачі підроблених свідоцтв їх 19 жовтня 2022 року затримали у Луцьку правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ
 

Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Його спільнику також повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину та обрано запобіжний захід (який – прокуратура не вказує –ред.).

Ще один канал нелегальної міграції ліквідували в Києві. Встановлено, що незаконну діяльність організував директор відділення одного зі столичних банків (за даними джерела УП - директор відділення Правекс Банку Юрій Кузьменко).

За 16 тисяч доларів він "гарантував" ухилянтам своє сприяння у нелегальному перетині держкордону через підроблені документи щодо непридатності до військової служби.

Силовики задокументували факти злочинної діяльності і затримали посадовця поблизу його місця роботи після передачі всієї суми грошової "винагороди".

 

Прокурором подано клопотання до суду про обрання цьому підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теми: СБУпрокуратураВоєнний стан
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Президент Гвінеї-Бісау після зустрічі з Путіним приїхав до Зеленського і пояснив позицію

Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

Усі новини...
СБУ
Ексгенерал-втікач Наумов працював в СБУ, не звільнившись з держпідприємства – ДБР
Арештували колаборантку, яка передала окупантам 2 млн грн, вкрадених в "Укрпошти" - СБУ
"На концерт Кобзона": спецпризначенці СБУ знищили російську БМП-3 і дві позиції окупантів
Останні новини
05:34
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики
04:34
Сили оборони знищили 2 ворожі бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"
04:05
Голова ОВА: На Київщині ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
03:37
Росія знову погрожує ООН – США
02:38
За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
01:58
Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА
01:50
Ворог атакував Запоріжжя – виникла пожежа
01:34
Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
00:54
"Помста за допомогу Ізраїлю Україні": російські хакери атакували сайт Кнесету
00:24
В Ірані біля мавзолею застрелили 15 людей і ще 40 поранили – ЗМІ
Усі новини...