Столичный банкир и депутат ОПЗЖ из Чернигова предлагали мужчинам бежать за границу

Правоохранители заблокировали новые каналы нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста: в Киеве и Луцке задержали двух организаторов нелегальных трафиков.

Источник: пресс-служба СБУ, Волынская областная прокуратура, Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным спецслужбы, один канал наладил депутат Черниговского районного совета от запрещенной партии ОПЗЖ (по данным источника УП - Андрей Бабич). Он предлагал потенциальным призывникам незаконно выезжать за пределы Украины под видом многодетных родителей.

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Для этого за деньги обещал предоставить фальшивые свидетельства о рождении детей, а также обеспечить беспрепятственное "сопровождение" через пропускные пункты госграницы.

Стоимость таких "услуг" депутата составляла от 3 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и социального статуса клиента.

Для реализации схемы злоумышленник привлек своего знакомого с Волыни в качестве посредника для передачи денег.

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Получив задаток в 60 000 гривен, депутат и его сообщник изготовили документы - и во время получения второго транша оплаты - 1500 долларов США - и передачи поддельных свидетельств их 19 октября 2022 года задержали в Луцке правоохранители.

Суд избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Его сообщнику также сообщено о подозрении в совершении этого преступления и избрана мера пресечения (какая - прокуратура не указывает -ред.).

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Киеве. Установлено, что незаконную деятельность организовал директор отделения одного из столичных банков (по данным источника УП - директор отделения Правэкс Банка Юрий Кузьменко).

За 16 тысяч долларов он "гарантировал" уклонистам свое содействие в нелегальном пересечении госграницы через поддельные документы о непригодности к военной службе.

Силовики задокументировали факты преступной деятельности и задержали чиновника вблизи его места работы после передачи всей суммы денежного "вознаграждения".

Прокурором подано ходатайство в суд об избрании этому подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.