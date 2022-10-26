Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 16:38

По 15-тій годині 26 жовтня на всій материковій частині України оголосили повітряну тривогу. Вона тривала годину з чвертю.

Джерело: карта повітряних тривог,  "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Тривогу оголошували в усіх областях, крім тимчасово окупованого Криму.

Сигнал повітряної тривоги означає небезпеку ракетних ударів чи роботи дронів-камікадзе.

Жителям України необхідно спуститися в укриття або дотримуватися правила "двох стін".

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 14:50-15:00 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92462.

О 15:20 у Солігорську був відзначений проліт винищувача в напрямку півдня.

ВІДЕО ДНЯ

15:30 у Жлобині помічено винищувач. Напрямок - південь/південний захід.

Оновлено: Станом на 16.30 повтряну тривогу скасовано.

Теми: повітряна тривогавійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Зеленський: найжорсткіші бої – на Донеччині, російське командування жене людей на смерть

Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Усі новини...
повітряна тривога
Штайнмаєр ховався в укритті під час повітряної тривоги на Чернігівщині
По всій Україні 1,5 години лунали тривоги
По всій Україні вдруге за ранок оголошували повітряну тривогу
Останні новини
09:06
Київрада може дати дозвіл на забудову київських валів – Рух Чесно
08:58
Британська розвідка: Кремлю стає все складніше ізолювати російське суспільство від наслідків війни
08:48
Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні
08:42
Атака на Запоріжжя: "Смерчі" пошкодили об’єкт інфраструктури
08:33
В окупованому Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник
08:22
У Польщі одночасно демонтують чотири пам’ятники "вдячності Червоній армії"
08:18
Над Дніпропетровщиною вночі знищили ракету Х-59
07:53
Уряд Німеччини не вірить у справність "Північного потоку-2" попри запевнення РФ
07:46
Російські ПВК вербують на війну проти України засуджених за зґвалтування і вбивства – штаб
07:25
Генштаб повідомив, де ЗСУ відбили атаки і скільки уразили ворожих об’єктів – зведення
Усі новини...