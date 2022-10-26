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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 16:38
По всій Україні оголошували повітряну тривогу

По 15-тій годині 26 жовтня на всій материковій частині України оголосили повітряну тривогу. Вона тривала годину з чвертю.

Джерело: карта повітряних тривог,  "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Тривогу оголошували в усіх областях, крім тимчасово окупованого Криму.

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Сигнал повітряної тривоги означає небезпеку ракетних ударів чи роботи дронів-камікадзе.

Жителям України необхідно спуститися в укриття або дотримуватися правила "двох стін".

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що о 14:50-15:00 з аеродрому Мачулищі злетів МіГ-31К ПКС РФ з реєстраційним номером RF-92462.

ВІДЕО ДНЯ

О 15:20 у Солігорську був відзначений проліт винищувача в напрямку півдня.

15:30 у Жлобині помічено винищувач. Напрямок - південь/південний захід.

Оновлено: Станом на 16.30 повтряну тривогу скасовано.

Теми: повітряна тривогавійна
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