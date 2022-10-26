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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Валентина РоманенкоСреда, 26 октября 2022, 16:38
По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Вскоре после 15 часов 26 октября на всей материковой части Украины объявили воздушную тревогу. Она длилась час с четвертью.

Источник: карта воздушных тревог, "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Тревога была объявлена во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма.

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Сигнал воздушной тревоги означает опасность ракетных ударов или работы дронов-камикадзе.

Жителям Украины необходимо спуститься в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

"Беларускі Гаюн" сообщает, что в 14:50-15:00 в аэродрома Мачулищи взлтел МиГ-31К ВКС РФ с регистрационным номером RF-92462.

ВИДЕО ДНЯ

В 15:20 в Солигорске был отмечен пролёт истребителя в направлении юга.

15:30 в Жлобине замечен истребитель. Направление — юг/юго-запад.

Обновлено: По состоянию на 16.30 воздушная тревога отменена.

Темы: воздушная тревогавойна
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