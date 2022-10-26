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Командувач ЗС Литви проти передачі Україні гаубиць та системи ППО: можливості вичерпані

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 15:31

Командувач Збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис заявив, що на наступному засіданні Державної ради оборони країни він запропонує не передавати Україні самохідні гаубиці PzH 2000 і системи ППО NASAMS.

Про це пише LRT, повідомляє "Європейська правда".

"У мене повинні бути інструменти. Ми не можемо виконувати завдання без відповідних можливостей, але ті можливості, які у нас є, перебувають на тій межі, коли ми вже не можемо віддавати", - сказав Рупшис журналістам на полігоні у Пабраді в середу.

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"Я внесу таку пропозицію. Ми повинні шукати інші засоби підтримки", - додав він.

За словами генерала, Литва могла б підтримати Київ озброєнням, якби швидко закупила нову зброю замість тієї, що використовується нині.

"Ми повинні розуміти, що у нас також є зобов'язання перед НАТО. Ми чітко заявили, які підрозділи ми надаємо НАТО. Це мають бути підрозділи, здатні вести неприцільний вогонь, або польова артилерія, маневрені підрозділи з вогневою міццю, а також засоби протиповітряної оборони для надання підтримки як приймаюча країна", - сказав Рупшис.

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Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні перші системи протиповітряної оборони NASAMS.

Теми: ЛитваППОзброяУкраїна
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