Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Командующий ВС Литвы против передачи Украине гаубиц и системы ПВО: возможности исчерпаны

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 15:31

Командующий Вооруженных сил Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что на следующем заседании Государственного совета обороны страны он предложит не передавать Украине самоходные гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS.

Об этом пишет LRT, сообщает "Европейская правда".

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять задачи без соответствующих возможностей, но те возможности, которые у нас есть, находятся на той грани, когда мы уже не можем отдавать", - сказал Рупшис журналистам на полигоне в Пабраде в среду.

"Я внесу такое предложение. Мы должны искать другие средства поддержки", - добавил он.

По словам генерала, Литва могла бы поддержать Киев вооружением, если бы быстро закупила новое оружие вместо того, что используется сейчас.

"Мы должны понимать, что у нас также есть обязательства перед НАТО. Мы четко заявили, какие подразделения мы предоставляем НАТО. Это должны быть подразделения, способные вести неприцельный огонь, или полевая артиллерия, маневренные подразделения с огневой мощью, а также средства противовоздушной обороны для оказания поддержки как принимающая страна", - сказал Рупшис.

Напомним, Соединенные Штаты передали Украине первые системы противовоздушной обороны NASAMS.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЛитваПВОоружиеУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Венгерское правительство пообещало изменить скандальный учебник с пропагандой о войне в Украине

Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Все новости...
Литва
Президент Литвы призвал предоставить Украине средства ПВО и усилить санкции против РФ
Экс-глава МИД Литвы: если РФ уже рассказывает, что воюет с НАТО, остается принять Украину в НАТО
Глава МИД Литвы призвал наказать Иран за поставки дронов в Россию
Последние новости
09:14
инфографикаРоссияне за сутки потеряли 19 беспилотников и вертолет – Генштаб
09:06
Киевсовет может дать разрешение на застройку киевских валов – Рух Чесно
08:58
Британская разведка: Кремлю становится все сложнее изолировать российское общество от последствий войны
08:48
Венгерское правительство пообещало изменить скандальный учебник с пропагандой о войне в Украине
08:42
Атака на Запорожье: "Смерчи" повредили объект инфраструктуры
08:33
В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник
08:22
В Польше одновременно демонтируют четыре памятника "благодарности Красной армии"
08:18
Над Днепропетровской областью ночью уничтожили ракету Х-59
07:53
Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения РФ
07:46
Российские ЧВК вербуют на войну против Украины осужденных за изнасилования и убийства - штаб
Все новости...