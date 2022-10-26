РосЗМІ: Диверсанти з гранатометом напали на відділення поліції у Херсоні
Середа, 26 жовтня 2022, 15:52
Російські видання повідомили, що вдень 26 жовтня нібито диверсанти напали на райвідділ поліції в окупованому Херсоні, щоб заволодіти зброєю.
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС
Дослівно "РИА Новости": "У Херсоні диверсанти напали на РВВС, щоб заволодіти зброєю, вони встигли вистрілити з гранатомета".
Деталі: Повідомляють, що нібито проводять заходи із затримання нападників на РВВС.
Також у Telegram-пабліках писали, що в Херсоні прогримів вибух. Повідомляли, що він нібито був на полігоні, де проходять навчання мобілізованих.
РосЗМІ з посиланням на екстрені служби писали, що це нібито військові інженери підривали снаряди, які не розірвалися.
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