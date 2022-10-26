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РосСМИ: Диверсанты с гранатометом напали на отделение полиции в Херсоне

Ирина БалачукСреда, 26 октября 2022, 15:52
Скриншот из видео

Российские издания сообщили, что днем 26 октября якобы диверсанты напали на райотдел полиции в оккупированном Херсоне, чтобы завладеть оружием.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС

Дословно "РИА Новости": "В Херсоне диверсанты напали на РОВД, чтобы завладеть оружием, они успели выстрелить из гранатомета".

Детали: Сообщается, что якобы проводятся мероприятия по задержанию напавших на РОВД.

Также в Telegram-пабликах писали, что в Херсоне прогремел взрыв. Сообщали, что он якобы был на полигоне, где проходят учения мобилизованных.

РосСМИ со ссылкой на экстренные службы писали, что это якобы военные инженеры подрывали неразорвавшиеся снаряды.

Темы: Херсоноккупациявзрыв
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