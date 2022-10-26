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Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 17:15
засідання сенату польщі (ілюстративне фото), Getty Images

Сенат Польщі одноголосно, 85 голосами, ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Про це йдеться у заяві на сайті Сенату, пише "Європейська правда".

У резолюції Сенат "рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які підтримують мир, демократію і права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".

У резолюції сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти цю суверенну країну з карти світу та знищити її націю.

Вони підкреслюють, що героїчне відстоювання незалежності громадянами України викликало захоплення всього вільного світу. "Україна сьогодні є найважливішим місцем, де захищають демократію і свободу", - йдеться у документі.

У резолюції сенатори вказують що російські окупанти тероризують мешканців українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти.

"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених та цивільних на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, депортують, переселяють і відправляють українських громадян на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Теми: ПольщаРосіятероризм
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