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Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 17:15
Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом
засідання сенату польщі (ілюстративне фото), Getty Images

Сенат Польщі одноголосно, 85 голосами, ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Про це йдеться у заяві на сайті Сенату, пише "Європейська правда".

У резолюції Сенат "рішуче засуджує російську агресію і закликає всі країни, які підтримують мир, демократію і права людини, визнати владу Російської Федерації терористичним режимом".

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У резолюції сенатори нагадують, що 24 лютого 2022 року збройні сили Російської Федерації розв'язали жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти цю суверенну країну з карти світу та знищити її націю.

Вони підкреслюють, що героїчне відстоювання незалежності громадянами України викликало захоплення всього вільного світу. "Україна сьогодні є найважливішим місцем, де захищають демократію і свободу", - йдеться у документі.

У резолюції сенатори вказують що російські окупанти тероризують мешканців українських міст, бомбардуючи цивільні об'єкти.

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"Бандити в російській формі катують і вбивають військовополонених та цивільних на окупованих територіях. Вони викрадають українських дітей, депортують, переселяють і відправляють українських громадян на далеку периферію Росії", - йдеться в резолюції.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом. До резолюції також була включена поправка із закликом надати Україні системи ППО.

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Теми: ПольщаРосіятероризм
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