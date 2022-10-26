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Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 17:15
Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом
заседание сената польши (иллюстативное фото), Getty Images

Сенат Польши единогласно, 85 голосами, принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом.

Об этом говорится в заявлении на сайте Сената, пишет "Европейская правда".

В резолюции Сенат "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, которые поддерживают мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом".

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В резолюции сенаторы напоминают, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации развязали жестокую войну с Украиной, желая стереть эту суверенную страну с карты мира и уничтожить ее нацию.

Они подчеркивают, что героическое отстаивание независимости гражданами Украины вызвало восхищение всего свободного мира. "Украина сегодня является важнейшим местом, где защищают демократию и свободу", - говорится в документе.

В резолюции сенаторы указывают, что российские оккупанты терроризируют жителей украинских городов, бомбя гражданские объекты.

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"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и гражданских на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России", - говорится в резолюции.

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Темы: ПольшаРосcиятерроризм
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