Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат Польши признал российскую власть террористическим режимом

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 17:15
заседание сената польши (иллюстативное фото), Getty Images

Сенат Польши единогласно, 85 голосами, принял резолюцию о признании власти Российской Федерации террористическим режимом.

Об этом говорится в заявлении на сайте Сената, пишет "Европейская правда".

В резолюции Сенат "решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, которые поддерживают мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации террористическим режимом".

В резолюции сенаторы напоминают, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации развязали жестокую войну с Украиной, желая стереть эту суверенную страну с карты мира и уничтожить ее нацию.

Они подчеркивают, что героическое отстаивание независимости гражданами Украины вызвало восхищение всего свободного мира. "Украина сегодня является важнейшим местом, где защищают демократию и свободу", - говорится в документе.

В резолюции сенаторы указывают, что российские оккупанты терроризируют жителей украинских городов, бомбя гражданские объекты.

"Бандиты в российской форме пытают и убивают военнопленных и гражданских на оккупированных территориях. Они похищают украинских детей, депортируют, переселяют и отправляют украинских граждан на дальнюю периферию России", - говорится в резолюции.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом. В резолюцию также была включена поправка с призывом предоставить Украине системы ПВО.

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Темы: ПольшаРосcиятерроризм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Венгерское правительство пообещало изменить скандальный учебник с пропагандой о войне в Украине

Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Все новости...
Польша
В Польше хотят ужесточить наказание за шпионаж: до 25 лет заключения
"Новая почта" открыла отделение в Кракове
Польша подписала соглашение с Южной Кореей о закупке почти 300 РСЗО Chunmoo
Последние новости
10:53
В СБУ рассказали, как путем "просеивания" находят наводчиков на энергетические объекты
10:46
И.о. главы СБУ рассказал о вражеских угрозах УПЦ МП: 33 агента и корректировщики огня в рясах
10:26
Ночью обстреляли Киевскую область и Запорожье, оккупанты укрепляются на левом берегу Днепра – ОВА
10:22
Купить бомбоубежище: война создала в Украине новый рынок
10:15
СБУ внедрилось в ФСБ, чтобы задержать экс-руководителя Крымского главка, который был "кротом" - Малюк
10:11
Все ли украинцы будут страдать ПТСР – объясняют в Минздраве
10:10
Россияне далеки от реальности в расследовании взрыва на Крымском мосту – и.о. главы СБУ
10:00
В Эстонии раскритиковали лидера правой партии за слова, что они "не за РФ или Украину, а за мир"
09:52
Оккупанты не собираются отстраивать разрушенную Попасную – Гайдай
09:48
"Искандерный" голод. Какие иранские ракеты хочет получить Россия, чтобы бомбить украинские города
Все новости...