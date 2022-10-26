У Києві пограбували матір полоненого прикордонника

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків, які душили та пограбували матір військовополоненого.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Напередодні о 13:50 до чергової частини надійшло повідомлення від жінки 1959 р.н. про те, що в хостелі на території Дарницького району Києва, де вона працює адміністратором, невідомий чоловік схопив її за горло та почав душити аж до втрати свідомості.

Прийшовши до тями, потерпіла виявила викрадення 380 тисяч гривень, які вона зберігала при собі.

Як з’ясувалося, син потерпілої, прикордонник, з 24.02.2022 перебуває в полоні в російських окупантів. У зв’язку з цим жінка отримувала від держави соціальні виплати. Ці кошти вона планувала розмістити на депозитному рахунку у банку.

Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків 1997 р.н. та 1975 р.н. які мешкали у цьому ж хостелі. Під час огляду у ванній кімнаті було знайдено кошти потерпілої.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

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