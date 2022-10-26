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У Києві пограбували матір полоненого прикордонника

Валентина РоманенкоСереда, 26 жовтня 2022, 17:17
У Києві пограбували матір полоненого прикордонника

Столичні правоохоронці затримали двох чоловіків, які душили та пограбували матір військовополоненого.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Напередодні о 13:50 до чергової частини надійшло повідомлення від жінки 1959 р.н. про те, що в хостелі на території Дарницького району Києва, де вона працює адміністратором, невідомий чоловік схопив її за горло та почав душити аж до втрати свідомості.

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Прийшовши до тями, потерпіла виявила викрадення 380 тисяч гривень, які вона зберігала при собі.

Як з’ясувалося, син потерпілої, прикордонник, з 24.02.2022 перебуває в полоні в російських окупантів. У зв’язку з цим жінка отримувала від держави соціальні виплати. Ці кошти вона планувала розмістити на депозитному рахунку у банку.

Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків 1997 р.н. та 1975 р.н. які мешкали у цьому ж хостелі. Під час огляду у ванній кімнаті було знайдено кошти потерпілої.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

За вчинене чоловікам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теми: Київкриміналпрокуратура
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