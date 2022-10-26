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В Киеве ограбили мать пограничника, который находится вплену

Валентина РоманенкоСреда, 26 октября 2022, 17:17
В Киеве ограбили мать пограничника, который находится вплену

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, которые душили и ограбили мать военнопленного.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Накануне в 13:50 в дежурную часть поступило сообщение от женщины 1959 г.р. о том, что в хостеле на территории Дарницкого района Киева, где она работает администратором, неизвестный мужчина схватил ее за горло и начал душить до потери сознания.

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Придя в себя, потерпевшая обнаружила похищение 380 тысяч гривен, которые она хранила при себе.

Как выяснилось, сын потерпевшей, пограничник, с 24.02.2022 находится в плену у российских оккупантов. В связи с этим женщина получала от государства социальные выплаты. Эти средства она планировала разместить на депозитном счете в банке.

Правоохранители установили и задержали двух мужчин 1997 г.р. и 1975 г.р. которые жили в этом же хостеле. При осмотре в ванной комнате были найдены средства потерпевшей.

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Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

За совершенное мужчинам грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: Киевкриминалпрокуратура
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