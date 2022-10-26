Зеленський розкрив деталі співпраці з Ізраїлем щодо даних про іранські дрони

Президент України Володимир Зеленський розповів, що співпраця з Ізраїлем щодо надання даних про іранські дрони почалася кілька днів тому.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау в Києві в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Коментуючи інформацію про передачу Ізраїлем розвідданих щодо іранських дронів, Зеленський сказав, що Україна - на початку шляху співпраці з Ізраїлем.

"Усіх бентежать наші відносини. Хоча останнім часом вони стали теплішими. Після паузи ми бачимо кроки вперед", - заявив Зеленський.

Як він зазначив, співпраця з Ізраїлем щодо надання даних про іранські дрони "почалася кілька днів тому",

"Дані (ізраїльської. - Ред.) розвідки підтверджують, що наша розвідка знала, що понад 400 іранських дронів Росія використала проти України", - сказав він.

"Ми – на початку співпраці з Ізраїлем. І це позитивний трек з боку Ізраїлю. Вдячний за це", – додав президент.

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Водночас, за словами Зеленського, він розраховує на велику підтримку з ізраїльської сторони.

"Ізраїль знає, що таке війна. Ми вважаємо, що Ізраїль має більше підтримувати Україну. Ми чекаємо на це ще з 24 лютого. Ми бачимо, що ізраїльський народ підтримує українців, але нам потрібне політичне лідерство Ізраїлю", - резюмував він.

Як відомо, Росія останнім часом масово застосовує для ударів по Україні дрони-камікадзе, які фахівці ідентифікують як іранські "Шахед-136", а російські сили використовують їх під назвою "Герань". Тегеран неодноразово заперечував передачу безпілотників Росії. У Білому домі вважають заперечення Ірану неправдою.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном через використання Росією іранських дронів проти України.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог під час візиту у Вашингтон представить президенту США Джо Байдену розвідувальні дані, які доводять, що Росія розмістила в Україні іранські безпілотники-камікадзе.