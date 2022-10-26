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Зеленский раскрыл детали сотрудничества с Израилем по данным об иранских дронах

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 17:19

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сотрудничество с Израилем по предоставлению данных об иранских дронах началось несколько дней назад.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Гвинеи-Бисау в Киеве в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

Комментируя информацию о передаче Израилем разведданных относительно иранских дронов, Зеленский сказал, что Украина - в начале пути сотрудничества с Израилем.

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"Всех смущают наши отношения. Хотя в последнее время они стали теплее. После паузы мы видим шаги вперед", - заявил Зеленский.

Как он отметил, сотрудничество с Израилем по предоставлению данных об иранских дронах "началось несколько дней назад",

"Данные (израильской. - Ред.) разведки подтверждают, что наша разведка знала, что более 400 иранских дронов Россия использовала против Украины", - сказал он.

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"Мы - в начале сотрудничества с Израилем. И это положительный трек со стороны Израиля. Благодарен за это", - добавил президент.

В то же время, по словам Зеленского, он рассчитывает на большую поддержку с израильской стороны.

"Израиль знает, что такое война. Мы считаем, что Израиль должен больше поддерживать Украину. Мы ждем этого еще с 24 февраля. Мы видим, что израильский народ поддерживает украинцев, но нам нужно политическое лидерство Израиля", - резюмировал он.

Как известно, Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.

Президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в Вашингтон представит президенту США Джо Байдену разведывательные данные, доказывающие, что Россия разместила в Украине иранские беспилотники-камикадзе.

Темы: ЗеленскийУкраинаИзраиль
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