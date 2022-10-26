Колишній голова Полтавської ОДА отримав 5 млн гривень хабара - САП

Колишньому голові Полтавської облдержадміністрації повідомили про підозру в одержанні більше 5 мільйонів гривень та автомобіля в якості хабара.

Джерело: повідомлення САП, видання "Слово і діло"

Дослівно: "Установлено, що у серпні 2017 року голова облдержадміністрації за пособництва своїх першого заступника та радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

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Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн гривень, голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.

У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди". Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю більше 7,5 млн гривень, як подарунок на свій день народження.

Деталі: Слідство також встановило, що у січні 2018 року посадовець шахрайським шляхом заволодів 85 тисяч євро належних вищевказаному підприємцю, які були отримані в якості грошової позики.

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією у ЗМІ ідеться про Валерія Головкого, його експершого заступника Андрія Пісоцького та радника Олександра Литвинова.

Колишнього голову ОДА і двох пособників підозрюють за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України.