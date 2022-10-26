Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Колишній голова Полтавської ОДА отримав 5 млн гривень хабара - САП

"Українська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 18:02
Фото: "Слово і діло"

Колишньому голові Полтавської облдержадміністрації повідомили про підозру в одержанні більше 5 мільйонів гривень та автомобіля в якості хабара.

Джерело: повідомлення САП, видання "Слово і діло"

Дослівно: "Установлено, що у серпні 2017 року голова облдержадміністрації за пособництва своїх першого заступника та радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі.

Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн гривень, голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації.

У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець діючи спільно зі своїм першим заступником та радником, повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди". Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу вартістю більше 7,5 млн гривень, як подарунок на свій день народження.

Деталі: Слідство також встановило, що у січні 2018 року посадовець шахрайським шляхом заволодів 85 тисяч євро належних вищевказаному підприємцю, які були отримані в якості грошової позики.

За інформацією у ЗМІ ідеться про Валерія Головкого, його експершого заступника Андрія Пісоцького та радника Олександра Литвинова.

ВІДЕО ДНЯ

Колишнього голову ОДА і двох пособників підозрюють за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України. 

Теми: Полтавапрокуратурахабар
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні

СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк

Угорський уряд пообіцяв змінити скандальний підручник із пропагандою про війну в Україні

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має цілі воювати далі – американські аналітики

Росіяни завдали удару по Київщині, служби ліквідують пожежу – ОВА

відеоМаск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Усі новини...
Полтава
Рекорд малої приватизації: за об'єкт у селі під Полтавою змагалися 44 покупці
У Тернополі та Полтаві патрулі шукатимуть порушників економії світла
У Полтаві чути вибухи. ОВА заспокоює українців
Останні новини
11:33
В.о. голови СБУ відзначив роль жінок у контррозвідці: "Справжні амазонки"
11:31
У Куп'янську затримали депутата "Слуги народу": постачав "молочку" окупантам
11:24
відео "Бавовна" в окупованому Шахтарську: знищені 12 цистерн з пальним
11:18
США прискорили розміщення ядерних бомб в Європі через загрозу з боку РФ – Politico
11:11
В РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні
11:11
Стартувала онлайн-виставка щоденників українців, які стали свідками бойових дій
10:53
В СБУ розповіли, як шляхом "просіювання" знаходять навідників на енергетичні об’єкти
10:46
В.о. голови СБУ розповів про ворожі загрози УПЦ МП: 33 агенти і коригувальники вогню в рясах
10:26
Вночі обстріляли Київщину та Запоріжжя, окупанти укріплюються на лівому березі Дніпра – ОВА
10:22
Купити бомбосховище: війна створила в Україні новий ринок
Усі новини...