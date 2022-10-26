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Бывший глава Полтавской ОГА получил 5 млн гривен взятки - САП

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 18:02
Фото: "Слово і діло"

Бывшему председателю Полтавской облгосадминистрации сообщили о подозрении в получении более 5 миллионов гривен и автомобиля в качестве взятки.

Источник: сообщение САП, издание "Слово і діло"

Дословно: "Установлено, что в августе 2017 года председатель облгосадминистрации при пособничестве своих первого заместителя и советника выразил просьбу предоставить и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в особо крупном размере.

Так, за 176 тыс. евро, что составляло более 5 млн гривен, председатель обещал обеспечить победу компаний предпринимателя в процедурах государственных закупок облгосадминистрации, заключение с этими компаниями договоров эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения области и оплаты предоставленных услуг из бюджета облгосадминистрации.

В то же время, в ноябре, не совершив действия, за которые было получено 176 тыс. евро, чиновник действуя совместно со своим первым заместителем и советником, повторно выразил просьбу в предоставлении неправомерной выгоды. Как результат, в декабре 2017 года председатель получил от того же предпринимателя за совершение тех же действий автомобиль люкс-класса стоимостью более 7,5 млн гривен, как подарок на свой день рождения.

Детали: Следствие также установило, что в январе 2018 года чиновник мошенническим путем завладел 85 тысяч евро принадлежащих вышеуказанному предпринимателю, которые были получены в качестве денежного займа.

Бывшего председателя ОГА и двух пособников подозревают по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 4 ст. 190 УК Украины. 

ВИДЕО ДНЯ

По информации в СМИ речь идет о Валерии Головком, его экс-первом заместителе Андрее Писоцком и советнике Александре Литвинове.

Темы: Полтавапрокуратуравзятка
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