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Росія просить "розблокувати відносини", хай спочатку розблокує Чорне море – Зеленський

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 20:02

Президент Володимир Зеленський розповів, що російська сторона, попри постійні ракетні обстріли України, передала президентом Гвінеї-Бісау прохання про "налагодження мостів" та "розблокування відносин". 

Джерело: Зеленський під час брифінгу із президентом Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало 

Пряма мова: "Щодо сигналів від російської сторони. Пан президент Гвінеї-Бісау їх передав.

Він сказав, що Росія хоче налагодити мости. Я пану президенту більш глибше показав, що у нас відбувається. 

Я сказав, щоб були мости між тими чи іншими державами, треба, щоб інфраструктуру не підривали в одній із держав. Тоді, мені здається, про щось у майбутньому нам можна говорити. Друге питання із ким говорити.

Друге питання, яке передала Росія, що треба розблокувати відносини... Давайте почнемо розблокування, принаймні, нашого Чорного моря".

Деталі: За словами Зеленського, бажання російського президента поговорити - це спланована риторика спрямована на його внутрішню аудиторію і ті країни, які ще не ізолювали політичні відносини з Росією. 

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Президент зазначив, що для діалогу з будь-якою країною треба, щоб одна держава поважала іншу, її суверенітет, територіальну цілісність і кордони. Поки що всього цього Росія не робить.

Президент також зазначив, що Росія загрожує якоюсь "брудною бомбою", окупувала Запорізьку АЕС.

Умару Сісоку Ембало також розповів, що проінформував Зеленського про свої переговори з керівництвом Росії напередодні.

Крім того, президент Гвінеї-Бісау заявив, що був шокований побаченим під час відвідання кількох регіонів і міст України, які постраждали внаслідок російської агресії.

Теми: ЗеленськийПутінРосіяУкраїна
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