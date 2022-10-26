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Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 20:02
Россия просит разблокировать отношения, пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что российская сторона, несмотря на постоянные ракетные обстрелы Украины, передала президентом Гвинеи-Бисау просьбу о "налаживании мостов" и "разблокировании отношений".

Источник: Зеленский во время брифинга с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало 

Прямая речь: "Относительно сигналов от российской стороны. Господин президент Гвинеи-Бисау их передал.

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Он сказал, что Россия хочет наладить мосты. Я господину президенту более глубже показал, что у нас происходит. 

Я сказал, чтобы были мосты между теми или иными государствами, надо, чтобы инфраструктуру не взрывали в одном из государств. Тогда, мне кажется, о чем-то в будущем нам можно говорить. Второй вопрос с кем говорить.

Второй вопрос, который передала Россия, что надо разблокировать отношения... Давайте начнем разблокирование, по крайней мере, нашего Черного моря".

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Детали: По словам Зеленского, желание российского президента поговорить - это спланированная риторика направлена на его внутреннюю аудиторию и те страны, которые еще не изолировали политические отношения с Россией. 

Президент отметил, что для диалога с любой страной надо, чтобы одно государство уважало другое, его суверенитет, территориальную целостность и границы. Пока что всего этого Россия не делает.

Президент также отметил, что Россия угрожает какой-то "грязной бомбой", оккупировала Запорожскую АЭС.

Умару Сисоку Эмбало также рассказал, что проинформировал Зеленского о своих переговорах с руководством России накануне.

Кроме того, президент Гвинеи-Бисау заявил, что был шокирован увиденным во время посещения нескольких регионов и городов Украины, пострадавших в результате российской агрессии.

Темы: ЗеленскийПутинРосcияУкраина
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