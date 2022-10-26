Лідер молдовської партії збирає допомогу для російських військових в Україні

Голова Партії регіонів Молдови і Конгресу молдавських діаспор у Росії Алєксандр Калінін збирає взуття і теплий одяг для російських солдатів, які воюють в Україні, а також допомогу для цивільного населення окупованих українських територій.

Як повідомляє "Європейська правда", на це звернуло увагу видання NewsMaker, проаналізувавши дописи Калініна в соцмережах.

В одному з нещодавніх постів, опублікованих у Telegram-каналі 18 жовтня, містяться фото і відео, де Калінін передає російським військовим теплий одяг, теплі шкарпетки, зимові берці, валянки і калоші. Один із людей у військовій формі на відео дякує Калініну за надану допомогу.

У тій самій публікації Калінін оголосив збір коштів на спальники і дрони для російських солдатів, які воюють в Україні.

Сам голова Партії регіонів Молдови на численних фото і відео у своїх соцмережах з'являється у військовій формі, із символікою Z, яку російська армія використовує у війні в Україні та яка заборонена в Молдові.

Судячи з більш ранніх публікацій, до цього Калінін уже кілька разів відвідував Донбас, доставляючи місцевому цивільному населенню гуманітарну допомогу. Одну з кампаній зі збору допомоги Калінін у себе в соцмережах називає акцією Конгресу молдавських діаспор "Матері Молдови – дітям Донбасу".

В одному з відео політик заявляє, що гуманітарний вантаж був зібраний громадянами Молдови.

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Алєксандр Калінін став головою молдовської Партії регіонів у 2016 році. У 2020 році Калінін збирав підписи на підтримку своєї кандидатури на президентських виборах, але пізніше з власної ініціативи відмовився від цього.

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