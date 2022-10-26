Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидер молдавской партии собирает помощь для российских военных в Украине

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 20:52

Председатель Партии регионов Молдовы и Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин собирает обувь и теплую одежду для российских солдат, воюющих в Украине, а также помощь для гражданского населения оккупированных украинских территорий.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратило внимание издание NewsMaker, проанализировав сообщения Калинина в соцсетях.

В одном из недавних постов, опубликованных в Telegram-канале 18 октября, содержатся фото и видео, где Калинин передает российским военным теплую одежду, теплые носки, зимние берцы, валенки и галоши. Один из людей в военной форме на видео благодарит Калинина за оказанную помощь.

Реклама:

В той же публикации Калинин объявил сбор средств на спальники и дроны для российских солдат, которые воюют в Украине.

Сам глава Партии регионов на многочисленных фото и видео в своих соцсетях появляется в военной форме, с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.

Судя по более ранним публикациям, до этого Калинин уже несколько раз посещал Донбасс, доставляя местному гражданскому населению гуманитарную помощь. Одну из кампаний по сбору помощи Калинин у себя в соцсетях называет акцией Конгресса молдавских диаспор "Матери Молдовы - детям Донбасса".

ВИДЕО ДНЯ

В одном из видео политик заявляет, что гуманитарный груз был собран гражданами Молдовы.

Александр Калинин стал председателем молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.

Читайте также: "Санду прочь!": как Россия и ее агенты влияния пытаются свергнуть прозападную власть в Молдове.

Темы: МолдоваРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Молдова
Блинкен поблагодарил Молдову за поддержку Украины
У Лаврова назвали Молдову "придатком киевского режима", Кишинев ответил
Делегация правительства Молдовы приедет в Киев на День независимости
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: