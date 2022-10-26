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Лидер молдавской партии собирает помощь для российских военных в Украине

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 20:52

Председатель Партии регионов Молдовы и Конгресса молдавских диаспор в России Александр Калинин собирает обувь и теплую одежду для российских солдат, воюющих в Украине, а также помощь для гражданского населения оккупированных украинских территорий.

Как сообщает "Европейская правда", на это обратило внимание издание NewsMaker, проанализировав сообщения Калинина в соцсетях.

В одном из недавних постов, опубликованных в Telegram-канале 18 октября, содержатся фото и видео, где Калинин передает российским военным теплую одежду, теплые носки, зимние берцы, валенки и галоши. Один из людей в военной форме на видео благодарит Калинина за оказанную помощь.

В той же публикации Калинин объявил сбор средств на спальники и дроны для российских солдат, которые воюют в Украине.

Сам глава Партии регионов на многочисленных фото и видео в своих соцсетях появляется в военной форме, с символикой Z, которую российская армия использует в войне в Украине и которая запрещена в Молдове.

Судя по более ранним публикациям, до этого Калинин уже несколько раз посещал Донбасс, доставляя местному гражданскому населению гуманитарную помощь. Одну из кампаний по сбору помощи Калинин у себя в соцсетях называет акцией Конгресса молдавских диаспор "Матери Молдовы - детям Донбасса".

В одном из видео политик заявляет, что гуманитарный груз был собран гражданами Молдовы.

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Александр Калинин стал председателем молдавской Партии регионов в 2016 году. В 2020 году Калинин собирал подписи в поддержку своей кандидатуры на президентских выборах, но позже по собственной инициативе отказался от этого.

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Темы: МолдоваРосcия
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