Зеленський: Росія вже випустила по Україні біля 400 іранських дронів

Росія уже випустила по території України біля 400 іранських дронів.

Джерело: брифінг президентів Володимира Зеленського і Умару Сісоку Ембало

Пряма мова: "Дані, які обговорюються нашою розвідку, якщо можна, я не буду говорити. Але вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо, що біля 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України".

Деталі: Зеленський подякував українським військовим, яким вдалося збити 60-70% цілей. "Це непоганий результат", - сказав Зеленський і додав, що Україна наразі на початку співпраці із Ізраїлем.

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