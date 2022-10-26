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Зеленський: Росія вже випустила по Україні біля 400 іранських дронів

Олександр ШумілінСереда, 26 жовтня 2022, 21:41
Фото: ОП

Росія уже випустила по території України біля 400 іранських дронів.  

Джерело: брифінг президентів Володимира Зеленського і Умару Сісоку Ембало

Пряма мова: "Дані, які обговорюються нашою розвідку, якщо можна, я не буду говорити. Але вони ще раз підтверджують те, що наша розвідка знала. Ми ще раз говоримо, що біля 400 іранських дронів вже було використано проти цивільного населення України".

Деталі: Зеленський подякував українським військовим, яким вдалося збити 60-70% цілей. "Це непоганий результат", - сказав Зеленський і додав, що Україна наразі на початку співпраці із Ізраїлем.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський розповів, що співпраця з Ізраїлем щодо надання даних про іранські дрони почалася кілька днів тому.

Теми: Зеленськийбезпілотники
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