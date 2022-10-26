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Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 400 иранских дронов

Александр ШумилинСреда, 26 октября 2022, 21:41
Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 400 иранских дронов
Фото: ОП

Россия уже выпустила по территории Украины около 400 иранских дронов. 

Источник: брифинг президентов Владимира Зеленского и Умара Сисоку Эмбало

Прямая речь: "Данные, которые обсуждаются нашей разведкой, если можно, я не буду говорить. Но они еще раз подтверждают то, что наша разведка знала. Мы еще раз говорим, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины".

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Детали: Зеленский поблагодарил украинских военных, которым удалось сбить 60-70% целей. "Это неплохой результат", - сказал Зеленский и добавил, что Украина сейчас в начале сотрудничества с Израилем.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сотрудничество с Израилем о предоставлении данных об иранских дронах началось несколько дней назад.

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Темы: Зеленскийбеспилотники
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