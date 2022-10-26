Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 400 иранских дронов

Россия уже выпустила по территории Украины около 400 иранских дронов.

Источник: брифинг президентов Владимира Зеленского и Умара Сисоку Эмбало

Прямая речь: "Данные, которые обсуждаются нашей разведкой, если можно, я не буду говорить. Но они еще раз подтверждают то, что наша разведка знала. Мы еще раз говорим, что около 400 иранских дронов уже было использовано против гражданского населения Украины".

Детали: Зеленский поблагодарил украинских военных, которым удалось сбить 60-70% целей. "Это неплохой результат", - сказал Зеленский и добавил, что Украина сейчас в начале сотрудничества с Израилем.

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