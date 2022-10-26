Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США попередили Путіна про наслідки застосування ядерної зброї – Блінкен

"Європейська правда"Середа, 26 жовтня 2022, 21:46

Сполучені Штати повідомили про наслідки використання Росією ядерної зброї особисто російському президенту Владіміру Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми повідомили про це дуже чітко і безпосередньо росіянам, зокрема президенту Путіну. Ми занепокоєні", – сказав він.

Держсекретар США не уточнив, коли і в якій формі Путіну було сказано про можливі наслідки, які чекатимуть на Росію в разі використання нею ядерної зброї.

Коментуючи твердження російської сторони про нібито підготовку Україною "брудної бомби", Блінкен назвав це "черговою вигадкою", нагадавши, що РФ раніше не раз приписувала іншим дії, які готується вжити сама.

Також глава американської дипломатії запевнив у подальшій підтримці України з боку США, наголосивши, що для Вашингтона та його союзників важливо й необхідно "залишатися з Україною".

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням "брудної бомби".

ВІДЕО ДНЯ

І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше президент США Джо Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекають наслідки – щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.

Теми: СШАПутінядерна зброя
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

фотоРосія атакувала енергетичні об'єкти Київщини дронами – в центрі України жорсткіші обмеження

В ЗСУ спрогнозували, які "непрості рішення" підготував Суровікін щодо Херсонщини

Поліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП

В РФ пригрозили збивати комерційні західні супутники, які використовують для допомоги Україні

СБУ проникло в ФСБ, щоб затримати екскерівника Кримського главку, який був "кротом" - Малюк

Усі новини...
США
У США повернуть тіло американця, яке РФ передала Україні під час останнього обміну полонених
Перші комплекси NASAMS незабаром розгорнуть в Україні – ЗМІ
Єрмак поговорив із радниками Байдена, Сунака й Макрона про ППО і гарантії безпеки
Останні новини
15:43
Поліція пояснила, чому "палац" Медведчука більше не охороняють
15:42
ЗМІ: Популярний російський канал призупинив зйомки комедійних шоу - коміки виїхали з країни
15:40
Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада
15:36
фото Голова Сумщини показав наслідки російських ранкових прильотів: багато руйнувань
15:34
відеоДБР схопило колаборанта, призначеного окупантами «заступником міністра промисловості» Харківщини
15:32
фотоНа Харківщині знайшли могилу на 17 тіл, яку росіяни не дозволяли позначити
15:28
Естонія достроково припинить покупку нафти та нафтопродуктів з Росії
14:55
Найбільше сексуальних злочинів росіян зафіксували на Київщині - МВС
14:51
У Люксембурзі почали збір 10 млн євро на пожежні машини та "швидкі" для України
14:49
МЗС просить завести справу на російську омбудсменку, яка забрала собі викрадену в Маріуполі дитину
Усі новини...