США попередили Путіна про наслідки застосування ядерної зброї – Блінкен

Сполучені Штати повідомили про наслідки використання Росією ядерної зброї особисто російському президенту Владіміру Путіну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв’ю Bloomberg заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Ми повідомили про це дуже чітко і безпосередньо росіянам, зокрема президенту Путіну. Ми занепокоєні", – сказав він.

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Держсекретар США не уточнив, коли і в якій формі Путіну було сказано про можливі наслідки, які чекатимуть на Росію в разі використання нею ядерної зброї.

Коментуючи твердження російської сторони про нібито підготовку Україною "брудної бомби", Блінкен назвав це "черговою вигадкою", нагадавши, що РФ раніше не раз приписувала іншим дії, які готується вжити сама.

Також глава американської дипломатії запевнив у подальшій підтримці України з боку США, наголосивши, що для Вашингтона та його союзників важливо й необхідно "залишатися з Україною".

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Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням "брудної бомби".

І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше президент США Джо Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекають наслідки – щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.