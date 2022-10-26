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США предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия - Блинкен

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 21:46

Соединенные Штаты сообщили о последствиях использования Россией ядерного оружия лично российскому президенту Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сообщили об этом очень четко и непосредственно россиянам, в частности президенту Путину. Мы обеспокоены", - сказал он.

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Госсекретарь США не уточнил, когда и в какой форме Путину было сказано о возможных последствиях, которые будут ждать Россию в случае использования ею ядерного оружия.

Комментируя утверждение российской стороны о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы", Блинкен назвал это "очередной выдумкой", напомнив, что РФ ранее не раз приписывала другим действия, которые готовится предпринять сама.

Также глава американской дипломатии заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны США, подчеркнув, что для Вашингтона и его союзников важно и необходимо "оставаться с Украиной".

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Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.

Темы: СШАПутинядерное оружие
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