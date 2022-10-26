Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США предупредили Путина о последствиях применения ядерного оружия - Блинкен

"Европейская правда"Среда, 26 октября 2022, 21:46

Соединенные Штаты сообщили о последствиях использования Россией ядерного оружия лично российскому президенту Владимиру Путину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в интервью Bloomberg заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы сообщили об этом очень четко и непосредственно россиянам, в частности президенту Путину. Мы обеспокоены", - сказал он.

Госсекретарь США не уточнил, когда и в какой форме Путину было сказано о возможных последствиях, которые будут ждать Россию в случае использования ею ядерного оружия.

Комментируя утверждение российской стороны о якобы подготовке Украиной "грязной бомбы", Блинкен назвал это "очередной выдумкой", напомнив, что РФ ранее не раз приписывала другим действия, которые готовится предпринять сама.

Также глава американской дипломатии заверил в дальнейшей поддержке Украины со стороны США, подчеркнув, что для Вашингтона и его союзников важно и необходимо "оставаться с Украиной".

Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы".

ВИДЕО ДНЯ

И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.

Темы: СШАПутинядерное оружие
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

фотоРоссия атаковала энергетические объекты Киевщины дронами – в центре Украины ужесточили ограничения

В ВСУ спрогнозировали, какие "непростые решения" подготовил Суровикин по Херсонщине

Полицейские прекратили охранять "дворец" Медведчука после материала УП

В РФ пригрозили сбивать коммерческие западные спутники, используемые для помощи Украине

СБУ внедрилось в ФСБ, чтобы задержать экс-руководителя Крымского главка, который был "кротом" - Малюк

Все новости...
США
В США вернут тело американца, которое РФ передала Украине во время последнего обмена пленных
Первые комплексы NASAMS вскоре развернут в Украине – СМИ
Ермак поговорил с советниками Байдена, Сунака и Макрона о ПВО и гарантиях безопасности
Последние новости
15:36
фотоГлава Сумщины показал последствия российских утренних прилетов: много разрушений
15:34
видеоГБР схватило коллаборанта, назначенного оккупантами "заместителем министра промышленности" Харьковщины
15:28
Эстония досрочно прекратит покупку нефти и нефтепродуктов из России
14:55
Больше всего сексуальных преступлений россиян зафиксировали на Киевщине - МВД
14:51
В Люксембурге начали сбор 10 млн евро на пожарные машины и "скорые" для Украины
14:49
МИД просит завести дело на российского омбудсмена, которая забрала себе похищенного в Мариуполе ребенка
14:46
"Даже монахини смотрят порно": Папа призвал церковников удалить контент для взрослых с телефонов
14:42
Оккупанты Херсона перевезли свою "власть" на левый берег – Сопротивление
14:10
Россияне наказывают за подписку на украинские СМИ жителей оккупированных территорий
14:03
Meta потеряла $67 миллиардов капитализации из-за четвертого подряд квартала падения
Все новости...