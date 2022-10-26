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Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 22:42

Президент Владимир Зеленский сообщил, что самые жесткие бои сейчас продолжаются в Донецкой области, но украинские защитники повсюду укрепляют свои позиции.

Источник: видеообращение Зеленского 

Прямая речь: "Ситуация на передовой существенных изменений не претерпела. Жесткие бои - в Донецкой области: Бахмутское направление, Авдеевка.

Там сейчас больше всего видно безумие российского командования: день за днем в течение месяцев они гонят туда людей на смерть, сосредотачивают там максимальную мощность артиллерийских ударов. Все наши воины, которые держат позиции на этих направлениях в Донецкой области, просто герои.

Продолжаются активные действия на других направлениях. Хочу отметить бойцов 25-й воздушно-десантной бригады за храбрость при освобождении оккупированных территорий на Луганщине".

Детали: По словам Зеленского, в целом на фронте ВСУ укрепляют свои позиции: "Сокращаем возможности оккупантов, уничтожаем их логистику и готовим хорошие новости для Украины".

Президент также напомнил, что общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250.

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Прямая речь: "Российские оккупанты потеряли уже столько техники - авиационной и другой - сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага".

Темы: ЗеленскийВооруженные силыДонецкая область
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