В окупованому Шахтарську палають цистерни з пальним - ЗМІ

В окупованому Шахтарську Донецької області виникла велика пожежа в результаті загоряння паливно-мастильних матеріалів.

Джерело: Новини Донбасу

Деталі: В мережі з’явилося відео пожежі. Водночас про загоряння в результаті обстрілу повідомляють самі проросійські бойовики.

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Очевидці повідомляють, що пожежа розпочалася близько 21:30 після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково.

Водночас бойовики також повідомили про спалах 12 цистерн з паливом на залізничному полотні та покрівлі залізничної станції. Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних автоцистерн, до місця події направлений пожежний потяг з Іловайська.