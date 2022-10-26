В окупованому Шахтарську палають цистерни з пальним - ЗМІ
Середа, 26 жовтня 2022, 22:57
В окупованому Шахтарську Донецької області виникла велика пожежа в результаті загоряння паливно-мастильних матеріалів.
Джерело: Новини Донбасу
Деталі: В мережі з’явилося відео пожежі. Водночас про загоряння в результаті обстрілу повідомляють самі проросійські бойовики.
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Очевидці повідомляють, що пожежа розпочалася близько 21:30 після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково.
Водночас бойовики також повідомили про спалах 12 цистерн з паливом на залізничному полотні та покрівлі залізничної станції. Для ліквідації пожежі залучено 10 пожежних автоцистерн, до місця події направлений пожежний потяг з Іловайська.
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