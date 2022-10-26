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В оккупированном Шахтерске горят цистерны с горючим - СМИ

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 22:57

В оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар в результате возгорания горюче-смазочных материалов.

Источник: Новости Донбасса

Детали: В сети появилось видео пожара. В то же время о возгорании в результате обстрела сообщают сами пророссийские боевики.

Очевидцы сообщают, что пожар начался около 21:30 после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково.

В то же время боевики сообщили о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне и кровле железнодорожной станции. Для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, к месту происшествия направлен пожарный поезд из Иловайска.

Темы: Донбасс
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