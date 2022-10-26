Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированном Шахтерске горят цистерны с горючим - СМИ

"Украинская правда"Среда, 26 октября 2022, 22:57
В оккупированном Шахтерске горят цистерны с горючим - СМИ

В оккупированном Шахтерске Донецкой области возник крупный пожар в результате возгорания горюче-смазочных материалов.

Источник: Новости Донбасса

Детали: В сети появилось видео пожара. В то же время о возгорании в результате обстрела сообщают сами пророссийские боевики.

Реклама:

Очевидцы сообщают, что пожар начался около 21:30 после нескольких взрывов в районе железнодорожной станции Постниково.

В то же время боевики сообщили о возгорании 12 цистерн с топливом на железнодорожном полотне и кровле железнодорожной станции. Для ликвидации пожара привлечено 10 пожарных автоцистерн, к месту происшествия направлен пожарный поезд из Иловайска.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Донбасс
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: