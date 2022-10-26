Маск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив
Середа, 26 жовтня 2022, 23:27
Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.
Джерело: Twitter Маска
Деталі: На своїй сторінці у Twitter Маск поділився відео, де він заходить до штаб-квартири компанії: "Заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!"
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Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit", натякаючи на завершення угоди про купівлю компанії.
Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022
До того Маск розхвалив соцмережу.
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Пряма мова: "Прекрасною рисою Твіттера є те, що він розширює можливості громадянської журналістики - люди можуть поширювати новини без упередженості з боку істеблішменту".
Нагадаємо:
- Мільярдер, найбагатша людина світу Ілон Маск у понеділок пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.