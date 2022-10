Маск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.

Джерело: Twitter Маска

Деталі: На своїй сторінці у Twitter Маск поділився відео, де він заходить до штаб-квартири компанії: "Заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!"

Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit", натякаючи на завершення угоди про купівлю компанії.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7