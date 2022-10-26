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Маск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив

Альона Мазуренко Середа, 26 жовтня 2022, 23:27
Маск приніс раковину в офіс Twitter: натякає, що купив
ІЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск натякнув, що придбав компанію Twitter, яка володіє однойменною соцмережею.

Джерело: Twitter Маска

Деталі: На своїй сторінці у Twitter Маск поділився відео, де він заходить до штаб-квартири компанії: "Заходжу до штаб-квартири Twitter – занурюємося!"

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Крім того, мільярдер змінив підпис на своїй сторінці у соцмережі на "Chief Twit", натякаючи на завершення угоди про купівлю компанії.

До того Маск розхвалив соцмережу. 

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Пряма мова: "Прекрасною рисою Твіттера є те, що він розширює можливості громадянської журналістики - люди можуть поширювати новини без упередженості з боку істеблішменту".

Нагадаємо: 

  • Мільярдер, найбагатша людина світу Ілон Маск у понеділок пообіцяв завершити придбання Twitter за 44 млрд дол до п'ятниці.

Теми: Масксоцмережі
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