Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Маск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 23:27
Маск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил
ИЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.

Источник: Twitter Маска

Детали: На своей странице в Twitter Маск поделился видео, где он заходит в штаб-квартиру компании: "Захожу в штаб-квартиру Twitter - погружаемся!"

Реклама:

Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети на "Chief Twit", намекая на завершение сделки о покупке компании.

До этого Маск расхвалил соцсеть. 

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Прекрасной чертой Твиттера является то, что он расширяет возможности гражданской журналистики - люди могут распространять новости без предвзятости со стороны истеблишмента".

Напомним: 

  • Миллиардер, самый богатый человек мира Илон Маск в понедельник пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.

Темы: Масксоцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Туск собирается с визитом в Киев

Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Все новости...
Маск
SpaceX блокировала работу Starlink для украинских военных из-за политических симпатий Маска - СМИ
New Yorker: Маск публично солгал о разговоре с Путиным осенью 2022 года
Маск говорит, что функцию блокировки удалят из X
Последние новости
17:58
Главнокомандующий армии Нидерландов призвал страну готовиться к войне с Россией
17:24
Маск по итогам года остался самым богатым человеком в мире
17:19
Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ
17:08
В Черкасской области девушка хотела сдать экзамен по ПДД вместо сестры-близняшки
17:07
Для Ирландии 2023 год стал самым теплым в истории наблюдений
17:00
В 2023 году через Прозорро.Продажи бюджеты разных уровней заработали более 14 миллиардов
16:56
обновлено, фотоРоссияне ударили по селу и городу в Запорожской области: трое погибших
16:41
"Вдохновились" российским сериалом: в Киеве задержали юношей, которые избили 16-летнего парня
16:40
фотоВ Одессе мужчина взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить
16:36
Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: