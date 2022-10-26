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Маск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Алена МазуренкоСреда, 26 октября 2022, 23:27
ИЛОН МАСК, ФОТО GETTY IMAGES

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.

Источник: Twitter Маска

Детали: На своей странице в Twitter Маск поделился видео, где он заходит в штаб-квартиру компании: "Захожу в штаб-квартиру Twitter - погружаемся!"

Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети на "Chief Twit", намекая на завершение сделки о покупке компании.

До этого Маск расхвалил соцсеть. 

Прямая речь: "Прекрасной чертой Твиттера является то, что он расширяет возможности гражданской журналистики - люди могут распространять новости без предвзятости со стороны истеблишмента".

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Напомним: 

  • Миллиардер, самый богатый человек мира Илон Маск в понедельник пообещал завершить приобретение Twitter за 44 млрд долл до пятницы.

Темы: Масксоцсети
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