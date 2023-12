Маск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью.

Источник: Twitter Маска

Детали: На своей странице в Twitter Маск поделился видео, где он заходит в штаб-квартиру компании: "Захожу в штаб-квартиру Twitter - погружаемся!"

Реклама:

Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети на "Chief Twit", намекая на завершение сделки о покупке компании.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7