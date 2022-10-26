Директор ЦРУ в жовтні зустрічався із Зеленським – CNN

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс на початку жовтня відвідав Україну і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та іншими посадовцями.

Як пише "Європейська правда", про це CNN повідомили два поінформовані джерела.

"Перебуваючи там, він підтвердив зобов'язання США надавати підтримку Україні в її боротьбі проти російської агресії, зокрема шляхом продовження обміну розвідданими", – сказало одне із джерел.

Співрозмовники CNN відмовилися надати більш детальну інформацію про поїздку Бернса, про яку офіційно не повідомлялося.

Глава ЦРУ відвідав Україну на тлі все більшого занепокоєння у США тим, що Росія може вдатися до використання ядерної зброї.

Публічно американська сторона стверджує, що не бачать доказів підготовки Росією такого кроку, але знайомі з розвідданими співрозмовники CNN попереджають, що ризик ядерного удару РФ є, можливо, найвищим з початку повномасштабної війни.

Побоювання щодо можливого застосування російської ядерної зброї в Україні зросли після того, як Москва почала публічно говорити про нібито підготовку Києвом провокації з використанням "брудної бомби". І Україна, й Захід ці звинувачення рішуче відкинули.

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Як повідомлялося, на тлі активнішої риторики Росії про нібито підготовку Україною провокації з "брудною бомбою" Сполучені Штати не бачать нових ознак підготовки російської сторони до ядерного удару.

Раніше президент США Джо Байден казав, що в разі застосування ядерної чи хімічної зброї в Україні на Росію чекають наслідки – щоправда, він відмовився уточнювати, які саме.