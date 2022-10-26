Директор ЦРУ в октябре встречался с Зеленским – CNN

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале октября посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским и другими должностными лицами.

Как пишет "Европейская правда", об этом CNN сообщили два информированных источника.

"Находясь там, он подтвердил обязательства США оказывать поддержку Украине в ее борьбе против российской агрессии, в частности путем продолжения обмена разведданными", - сказал один из источников.

Собеседники CNN отказались предоставить более подробную информацию о поездке Бернса, о которой официально не сообщалось.

Глава ЦРУ посетил Украину на фоне все большего беспокойства в США тем, что Россия может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

Публично американская сторона утверждает, что не видят доказательств подготовки Россией такого шага, но знакомые с разведданными собеседники CNN предупреждают, что риск ядерного удара РФ является, возможно, самым высоким с начала полномасштабной войны.

Опасения относительно возможного применения российского ядерного оружия в Украине выросли после того, как Москва начала публично говорить о якобы подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы". И Украина, и Запад эти обвинения решительно отвергли.

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Как сообщалось, на фоне более активной риторики России о якобы подготовке Украиной провокации с "грязной бомбой" Соединенные Штаты не видят новых признаков подготовки российской стороны к ядерному удару.

Ранее президент США Джо Байден говорил, что в случае применения ядерного или химического оружия в Украине Россию ждут последствия - правда, он отказался уточнять, какие именно.