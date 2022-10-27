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В Ірані біля мавзолею застрелили 15 людей і ще 40 поранили – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 00:24
фото: irna

Троє озброєних людей відкрили вогонь з автоматів біля входу в мавзолей Шах-Черах в іранському місті Шираз, у результаті чого загинуло щонайменше 15 осіб, 40 – дістали поранення.

Джерело: IRNA

Деталі: За даними видання, загинуло щонайменше 15 осіб, ще 40 дістали поранення. Повідомляють, що серед загиблих є жінки та діти.

Агентство IRNA з посиланням на очевидців пише, що близько 17:45 нападники в'їхали на територію мавзолею на автомобілі й одразу ж відкрили вогонь.

За даними ЗМІ, поліція заарештувала двох із трьох нападників.

Передісторія: Напад на мавзолей стався на тлі загальнонаціональних протестів в Ірані, які почалися в середині вересня після смерті 22-річної Махси Аміні. Вона померла в лікарні після того, як її затримала поліція моралі за "неправильне" носіння хіджабу.

До кінця вересня співробітники іранських силових структур почали цілеспрямовано використовувати бойову зброю проти протестувальників.

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За даними правозахисників, станом на 25 жовтня загинуло щонайменше 234 людини, включно з 29 неповнолітніми.

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Теми: Іранвбивство
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