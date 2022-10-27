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В Иране возле мавзолея застрелили 15 человек и еще 40 ранили – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 27 октября 2022, 00:24
В Иране возле мавзолея застрелили 15 человек и еще 40 ранили – СМИ
фото: irna

Трое вооруженных людей открыли огонь из автоматов у входа в мавзолей Шах-Черах в иранском городе Шираз, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, 40 - получили ранения.

Источник: IRNA

Детали: По данным издания, погибли по меньшей мере 15 человек, еще 40 получили ранения. Сообщается, что среди погибших есть женщины и дети.

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Агентство IRNA со ссылкой на очевидцев пишет, что около 17:45 нападавшие въехали на территорию мавзолея на автомобиле и сразу же открыли огонь.

По данным СМИ, полиция арестовала двух из трех нападавших.

Предыстория: Нападение на мавзолей произошло на фоне общенациональных протестов в Иране, которые начались в середине сентября после смерти 22-летней Махси Амини. Она умерла в больнице после того, как ее задержала полиция морали за "неправильное" ношение хиджаба.

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К концу сентября сотрудники иранских силовых структур начали целенаправленно использовать боевое оружие против протестующих.

По данным правозащитников, по состоянию на 25 октября погибли по меньшей мере 234 человека, включая 29 несовершеннолетних.

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Темы: Иранубийство
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