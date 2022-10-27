Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
Четвер, 27 жовтня 2022, 01:34
Протягом дня 26 жовтня ворог двічі відкривав вогонь по населених пунктах Сумської області.
Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький
Деталі: Росіяни били з мінометів по Юнаківській громаді – 2 прильоти близько 13:30.
Реклама:
Мінометний обстріл з території РФ Новослобідської громади, який сьогодні налякав багатьох, почався о 15:30.
"Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється" – зазначив Живицький.