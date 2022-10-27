Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 01:34
ілюстративне фото: telegram Живицького

Протягом дня 26 жовтня ворог двічі відкривав вогонь по населених пунктах Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Росіяни били з мінометів по Юнаківській громаді – 2 прильоти близько 13:30.

Мінометний обстріл з території РФ Новослобідської  громади, який сьогодні налякав багатьох, почався о 15:30.

"Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється" – зазначив Живицький.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Сумська областьобстрілвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Росіяни не готові залишити Херсон, це інформаційна операція

Зеленський затвердив збільшення військових видатків на 387 мільярдів

Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

фотоРосія атакувала енергетичні об'єкти Київщини дронами – в центрі України жорсткіші обмеження

В ЗСУ спрогнозували, які "непрості рішення" підготував Суровікін щодо Херсонщини

оновленоПоліцейські припинили охороняти "палац" Медведчука після матеріалу УП

Усі новини...
Сумська область
Сумщина: росіяни випустили 106 снарядів по прикордонних громадах
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини
Сумщина: Росіяни гатили по прикордонних громадах, без жертв
Останні новини
19:52
Путіну примарилось, що економіка РФ уже пройшла "пік труднощів" із санкціями
19:52
Армії РФ бракує теплих речей, підготовки і придатної до бою техніки – Генштаб ЗСУ
19:46
На честь Левіна, Скрябіна, Чорнобаївки: у Києві перейменували ще 40 вулиць
19:46
Уряд Фінляндії пропонує виділити 30 млн євро на підтримку України у 2023 році
19:33
Ірландія перестала пускати громадян Росії та Білорусі за британськими візами
19:29
У Тернополі діти продавали смаколики, щоб купити тепловізор для Нацгвардії
19:25
Росіяни укріплюють позиції на лівобережжі Херсонщини й нишпорять із неба – Генштаб
19:23
США відреагують на удари РФ по комерційних супутниках – Білий дім
19:20
У Польщі покарали депутата, який назвав "дебілами" тих, хто підтримує санкції проти РФ
19:17
Маск у листі рекламодавцям заявив, що вже купив Twitter: пояснив, навіщо
Усі новини...