Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 01:34
Сумщина: по прикордонному селу прилетіло 18 мін
ілюстративне фото: telegram Живицького

Протягом дня 26 жовтня ворог двічі відкривав вогонь по населених пунктах Сумської області.

Джерело: голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький

Деталі: Росіяни били з мінометів по Юнаківській громаді – 2 прильоти близько 13:30.

Реклама:

Мінометний обстріл з території РФ Новослобідської  громади, який сьогодні налякав багатьох, почався о 15:30.

"Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється" – зазначив Живицький.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
20:50
Як українцям за кордоном оформити право на спадок – пояснює Офіс омбудсмена
20:47
Президент Чехії прогнозує, що у 2024 році у війні в Україні буде "значний зсув"
20:35
Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована
20:26
Син Медведєва, пропагандисти і військові: хто потрапив під нові санкції ЄС
20:20
Коли варто пити пробіотики після антибіотиків: розповіли в МОЗ
20:15
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
20:00
На фронті за добу відбулось 92 зіткнення, найбільше на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:56
У МОЗ назвали інфекції, які вже майже не реагують на антибіотики
19:48
Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
Усі новини...
Реклама: