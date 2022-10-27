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Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
иллюстративное фото: telegram Живицкого

В течение дня 26 октября враг дважды открывал огонь по населенным пунктам Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Россияне били из минометов по Юнаковской громаде - 2 прилета около 13:30.

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Минометный обстрел с территории РФ Новослободской громады, который сегодня напугал многих, начался в 15:30.

"Всего 18 мин прилетело по приграничному селу громады. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях уточняется", - отметил Живицкий.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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