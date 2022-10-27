Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
Четверг, 27 октября 2022, 01:34
В течение дня 26 октября враг дважды открывал огонь по населенным пунктам Сумской области.
Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
Детали: Россияне били из минометов по Юнаковской громаде - 2 прилета около 13:30.
Минометный обстрел с территории РФ Новослободской громады, который сегодня напугал многих, начался в 15:30.
"Всего 18 мин прилетело по приграничному селу громады. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях уточняется", - отметил Живицкий.
ВИДЕО ДНЯ