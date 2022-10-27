Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 01:34
иллюстративное фото: telegram Живицкого

В течение дня 26 октября враг дважды открывал огонь по населенным пунктам Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Детали: Россияне били из минометов по Юнаковской громаде - 2 прилета около 13:30.

Минометный обстрел с территории РФ Новослободской громады, который сегодня напугал многих, начался в 15:30.

"Всего 18 мин прилетело по приграничному селу громады. Обошлось без пострадавших, информация о разрушениях уточняется", - отметил Живицкий.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьобстрелвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский: Россияне не готовы покинуть Херсон, это информационная операция

Зеленский утвердил увеличение военных расходов на 387 миллиардов

Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

фотоРоссия атаковала энергетические объекты Киевщины дронами – в центре Украины ужесточили ограничения

В ВСУ спрогнозировали, какие "непростые решения" подготовил Суровикин по Херсонщине

обновленоПолицейские прекратили охранять "дворец" Медведчука после материала УП

Все новости...
Сумская область
Сумщина: россияне выпустили 106 снарядов по приграничным громадам
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области
Сумщина: Россияне били по приграничным громадам, без жертв
Последние новости
19:17
Маск в письме рекламодателям заявил, что уже купил Twitter: объяснил, зачем
19:13
Путин дал заднюю с ядерными угрозами: "Нам не нужен ядерный удар по Украине"
19:06
Путин похвастал, откуда вылез бред про "грязную бомбу Киева": Это я дал указания Шойгу всем звонить
19:05
Зеленский призывает Китай не балансировать, а послать месседж России
18:58
Глава МИД Латвии о выступлении Путина на Валдае: почти репетиция защитной речи в Гааге
18:57
"Энергоатом" назначил нового гендиректора и топ-менеджеров Ровенской АЭС
18:55
Путин сделал вид, что войну планирует Генштаб, и захотел быть гарантом Украины
18:54
На британском телешоу уничтожили картину Адольфа Гитлера: некоторые зрители это осудили
18:50
Молдова и Болгария подписали контракт на прокачку газа
18:49
Украинским воинам на передовую отправили еще 20 дронов Warmate
Все новости...