За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59
Четвер, 27 жовтня 2022, 02:38
Збройні Сили України 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.
Джерело: Повітряні Сили ЗСУ
Дослівно: "Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.
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Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136".
Деталі: Повітряники повідомляють, що 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.
Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.
ВІДЕО ДНЯ
15 "шахедів" знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.
Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.