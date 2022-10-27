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За дві години ЗСУ знищили 19 ворожих "шахедів" і ракету Х-59

Четвер, 27 жовтня 2022, 02:38
фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Збройні Сили України 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів і керовану авіаційну ракету Х-59.

Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

Дослівно: "Окупанти продовжують атакувати Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки "Shahed-136".

Деталі: Повітряники повідомляють, що 17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони України.

15 "шахедів" знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

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Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування "Схід" зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Теми: авіаЗбройні силивійна
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