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За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59

Четверг, 27 октября 2022, 02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских шахедов и ракету Х-59
фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Вооруженные Силы Украины 26 октября уничтожили 19 вражеских дронов и управляемую авиационную ракету Х-59.

Источник: Воздушные Силы ВСУ

Дословно: "Оккупанты продолжают атаковать Украину дронами-камикадзе иранского производства.

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Так, с 22.00 по 24.00 26 октября, было выпущено более двух десятков "Shahed-136".

Детали: Воздушники сообщают, что 17 дронов уничтожено силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Еще два "Shahed-136" уничтожили другие подразделения Сил обороны Украины.

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15 "шахедов" уничтожены в Одесской, три – в Николаевской и один – в Винницкой областях.

Кроме того, в зоне ответственности воздушного командования "Схід" зенитным ракетным подразделением уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Темы: авиаВооруженные силывойна
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