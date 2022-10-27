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Росія знову погрожує ООН – США

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 03:37
Росія знову погрожує ООН – США
ЗАСІДАННЯ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН, ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати звинуватили Росію у спробах залякування ООН та уникнення відповідальності разом з Іраном за порушення резолюції 2231 Радбезу через застосування іранських дронів для ударів по цивільних об’єктах в Україні.

Джерело: заступник постпреда США під час засідання Ради Безпеки ООН, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Зараз ми бачимо, що Росія знову погрожує ООН з причин, які очевидні всім: Росія прагне відвернути увагу та заплутати світ".

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Деталі: Він пояснив, що РФ намагається всіляко заблокувати початок розслідування під егідою генсека ООН щодо порушень резолюції 2231, де йдеться, зокрема, про заборону для Ірану брати участь у торгівлі або передачі зброї, у тому числі БПЛА. Іран порушив вимоги резолюції, коли передав бойові безпілотники Росії, а РФ – коли придбала цю зброю та застосувала її по мирних цілях в Україні.

Тепер, щоб відвернути увагу світу від своїх зловмисних дій, російська делегація звинувачує США та інші країни, які ініціюють розслідування, в порушенні статті 100 Статуту ООН. З російського боку лунає риторика, ніби США намагаються нав’язати генсеку ООН свою волю.

"У статті 100 вказується, що генеральний секретар ООН і персонал Секретаріату не повинні запитувати або отримувати вказівки від будь-якого уряду чи влади. Прохання США та інших членів Ради не є інструкціями, вони ідентичні будь-яким іншим проханням про реагування й застосування відповідних заходів, які можуть спрямовувати держави-члени генсеку ООН", - підкреслив Вуд.

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Він зауважив, що це є широко вживана практика, якою користувалася неодноразово й сама Росія у закликах щодо проведення розслідувань ООН.

"Це ніяка не інструкція. Подібні звернення щодо проведення розслідувань широко поширені, доцільні і жодним чином не порушують статтю 100 Статуту ООН", - наголосив американський дипломат.

У цьому контексті він закликав інші країни та секретаріат ООН не піддаватися погрозам Росії.

"Якщо генсек вирішить не проводити розслідування щодо порушення резолюції 2231, це призведе до великих проблем. Це спричинить підрив процесу виконання резолюцій Ради Безпеки та надасть усім країнам, включно з Росією, можливість ухилятися від зобов’язань, накладених РБ ООН",- заявив представник США.

Теми: ООНСШАРосіявійна
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