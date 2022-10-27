Россия снова угрожает ООН – США

Соединенные Штаты обвинили Россию в попытках запугивания ООН и избежания ответственности вместе с Ираном за нарушение резолюции 2231 Совбеза из-за применения иранских дронов для ударов по гражданским объектам в Украине.

Источник: заместитель постпреда США во время заседания Совета Безопасности ООН, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сейчас мы видим, что Россия снова угрожает ООН по причинам, которые очевидны всем: Россия стремится отвлечь внимание и запутать мир".

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Детали: Он пояснил, что РФ пытается всячески заблокировать начало расследования под эгидой генсека ООН о нарушениях резолюции 2231, где говорится, в частности, о запрете для Ирана участвовать в торговле или передаче оружия, в том числе БПЛА. Иран нарушил требования резолюции, когда передал боевые беспилотники России, а РФ - когда приобрела это оружие и применила его по мирным целям в Украине.

Теперь, чтобы отвлечь внимание мира от своих злонамеренных действий, российская делегация обвиняет США и другие страны, которые инициируют расследование, в нарушении статьи 100 Устава ООН. С российской стороны звучит риторика, будто США пытаются навязать генсеку ООН свою волю.

"В статье 100 указывается, что генеральный секретарь ООН и персонал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от любого правительства или власти. Просьбы США и других членов Совета не являются инструкциями, они идентичны любым другим просьбам о реагировании и применении соответствующих мер, которые могут направлять государства-члены генсеку ООН", - подчеркнул Вуд.

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Он отметил, что это широко применяемая практика, которой пользовалась неоднократно и сама Россия в призывах о проведении расследований ООН.

"Это никакая не инструкция. Подобные обращения о проведении расследований широко распространены, целесообразны и никоим образом не нарушают статью 100 Устава ООН", - подчеркнул американский дипломат.

В этом контексте он призвал другие страны и секретариат ООН не поддаваться угрозам России.

"Если генсек решит не проводить расследование о нарушении резолюции 2231, это приведет к большим проблемам. Это повлечет подрыв процесса выполнения резолюций Совета Безопасности и предоставит всем странам, включая Россию, возможность уклоняться от обязательств, наложенных СБ ООН",- заявил представитель США.