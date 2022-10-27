На Київщині були "прильоти", ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти

Кулеба, фото з його telegram

У Київській області було кілька прильотів, ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.

Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба

Пряма мова: "Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару".

Деталі: Кулеба додав, що, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Також він зазначив, що українські сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.