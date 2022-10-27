На Київщині були "прильоти", ППО ліквідувала ворожі повітряні об’єкти
Четвер, 27 жовтня 2022, 04:05
У Київській області було кілька прильотів, ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.
Джерело: голова Київської ОВА Олексій Кулеба
Пряма мова: "Маємо декілька прильотів в одній із громад області. На місці працюють рятувальники та всі екстрені служби. Триває ліквідація пожежі та наслідків удару".
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Деталі: Кулеба додав, що, за попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Також він зазначив, що українські сили ППО ліквідували ворожі повітряні об’єкти.