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На Киевщине были "прилеты", ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 04:05
Кулеба, фото из его telegram

В Киевской области было несколько прилетов, ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба

Прямая речь: "Есть несколько прилетов в одной из общин области. На месте работают спасатели и все экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара".

Детали: Кулеба добавил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Также он отметил, что украинские силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.

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Темы: Киевская областьобстрелвойна
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