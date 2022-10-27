На Киевщине были "прилеты", ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
Четверг, 27 октября 2022, 04:05
В Киевской области было несколько прилетов, ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.
Источник: председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба
Прямая речь: "Есть несколько прилетов в одной из общин области. На месте работают спасатели и все экстренные службы. Продолжается ликвидация пожара и последствий удара".
Детали: Кулеба добавил, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Также он отметил, что украинские силы ПВО ликвидировали вражеские воздушные объекты.
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