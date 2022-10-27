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Сили оборони знищили 2 ворожих бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 04:34
фото: ОК Південь

На півдні українські військові знищили 2 ворожі бліндажі з особовим складом, вороже озброєння і військову техніку.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації".

Деталі: Ударним гелікоптером Ка-52 ворог атакував українські позиції, за що влучним пострілом воїнів-зенітників "Алігатор" був збитий.

З метою уточнення положення ЗСУ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

Продовжують росіяни й атаки дронами-камікадзе. Пізно ввечері по півдню материкової України з тимчасово окупованого Криму випущено близько двох десятків дронів типу "Shahed-136". Силами протиповітряної оборони 3 збито над Миколаївщиною, 15 - над Одещиною, ще 1 - над Вінницькою областю.

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Штурмовою та армійською авіацією ЗСУ відпрацьовано 6 ударів по силах протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння і техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 53 загарбники, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються.

Теми: Збройні силивійна
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