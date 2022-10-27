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Сили оборони знищили 2 ворожих бліндажі з особовим складом – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 27 жовтня 2022, 04:34
Сили оборони знищили 2 ворожих бліндажі з особовим складом – ОК Південь
фото: ОК Південь

На півдні українські військові знищили 2 ворожі бліндажі з особовим складом, вороже озброєння і військову техніку.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Противник продовжує активну оборону, вишукує способи поновити логістику та облаштувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро.

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Продовжується контрбатарейне протистояння сил вздовж лінії зіткнення. Ворог наносить вогневе ураження по наших позиціях із застосуванням реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, танків та авіації".

Деталі: Ударним гелікоптером Ка-52 ворог атакував українські позиції, за що влучним пострілом воїнів-зенітників "Алігатор" був збитий.

З метою уточнення положення ЗСУ та корегування вогню артилерії ворог значно посилив повітряну розвідку вздовж лінії зіткнення.

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Продовжують росіяни й атаки дронами-камікадзе. Пізно ввечері по півдню материкової України з тимчасово окупованого Криму випущено близько двох десятків дронів типу "Shahed-136". Силами протиповітряної оборони 3 збито над Миколаївщиною, 15 - над Одещиною, ще 1 - над Вінницькою областю.

Штурмовою та армійською авіацією ЗСУ відпрацьовано 6 ударів по силах протиповітряної оборони ворога, по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння і техніки на Бериславщині та в Миколаївському районі.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 53 загарбники, 2 міномети, самохідна крупнокаліберна гаубиця "Акація", 2 бронемашини та 2 бліндажі з особовим складом. Остаточні результати дорозвідуються.

Теми: Збройні силивійна
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