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Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 04:34
фото: ОК Юг

На юге украинские военные уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом, вражеское вооружение и военную технику.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Противник продолжает активную оборону, изыскивает способы восстановить логистику и обустроить оборонительные рубежи на левом берегу реки Днепр.

Продолжается контрбатарейное противостояние сил вдоль линии соприкосновения. Враг наносит огневое поражение по нашим позициям с применением реактивных систем залпового огня, тяжелой артиллерии, минометов, танков и авиации".

Детали: Ударным вертолетом Ка-52 враг атаковал украинские позиции, за что метким выстрелом воинов-зенитчиков "Аллигатор" был сбит.

С целью уточнения положения ВСУ и корректировки огня артиллерии враг значительно усилил воздушную разведку вдоль линии соприкосновения.

Продолжают россияне и атаки дронами-камикадзе. Поздно вечером по югу материковой Украины с временно оккупированного Крыма выпущено около двух десятков дронов типа "Shahed-136". Силами противовоздушной обороны 3 сбиты над Николаевщиной, 15 - над Одесской областью, еще 1 - над Винницкой областью.

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Штурмовой и армейской авиацией ВСУ отработано 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники на Бериславщине и в Николаевском районе.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано 190 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют 53 захватчика, 2 миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица "Акация", 2 бронемашины и 2 блиндажа с личным составом. Окончательные результаты доразведываются.

Темы: Вооруженные силывойна
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