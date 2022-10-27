Генштаб повідомив, де ЗСУ відбили атаки і скільки уразили ворожих об’єктів – зведення

За минулу добу Сили оборони відбили атаки ворога на Донеччині і Луганщині, уразили райони зосередження ворога і військову техніку росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Протягом доби противник завдав 18 авіаційних та 4 ракетні удари і здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали міста Куп’янськ, Дружківка та Запоріжжя.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, зокрема й задіяння ударних БпЛА.

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На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території російської федерації, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця;

– з території російської федерації, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне та Стариця; на Куп’янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка; на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам’янське та Зарічне; на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка;

– з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка; на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове;

противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я;

та ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір’я; на Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства.

Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження району зосередження озброєння та військової техніки, складів боєприпасів ворога 25 жовтня поточного року в районі населеного пункту Берислав Херсонської області. Втрати особового складу уточнюються.

До міської лікарні населеного пункту Голубівка Луганської області, протягом 24-25 жовтня, було доставлено близько 100 поранених військовослужбовців противника. Для надання допомоги, з Луганська та Кадіївки, прибуло декілька хірургічних бригад.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.

Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об’єктів противника.