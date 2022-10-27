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Генштаб сообщил, где ВСУ отбили атаки и сколько поразили вражеских объектов – сводка

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 октября 2022, 07:25
фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки врага в Донецкой и Луганской областях, поразили районы сосредоточения врага и военную технику россиян.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка в Донецкой области.

Враг обстреливает позиции ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций на отдельных направлениях, в частности, на левом берегу реки Днепр, активно ведет воздушную разведку.

В течение суток противник нанес 18 авиационных и 4 ракетных удара и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись города Купянск, Дружковка и Запорожье.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе и задействование ударных БпЛА.

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На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении - с территории российской федерации, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелечья, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;
  • на Купянском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка и Фиголевка;
  • на Лиманском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполовка, Спирное, Невское, Верхнекаменское и Заречное;
  • на Бахмутском направлении - из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;
  • на Авдеевском направлении противник наносил огневое поражение в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново;
  • на Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Временка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье;
  • на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов, расположенных неподалеку с линией соприкосновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются отдельные случаи дезертирства.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября текущего года в районе населенного пункта Берислав Херсонской области.  Потери личного состава уточняются.

В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи, из Луганска и Кадиевки, прибыло несколько хирургических бригад.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пунктов и зенитного ракетного комплекса. За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БпЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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