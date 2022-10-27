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Уряд Німеччини не вірить у справність "Північного потоку-2" попри запевнення РФ

"Європейська правда"Четвер, 27 жовтня 2022, 07:53
фото: twitter ЄП

Всупереч російським заявам, федеральний уряд Німеччини наразі не припускає, що одна з двох труб газопроводу "Північний потік-2" залишилася цілою після вересневих вибухів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Дуже ймовірно, що акт саботажу з сильними вибухами негативно вплинув на обидві нитки трубопроводу, і тому базова технічна готовність більше не забезпечується", - заявив федеральний уряд у відповідь на парламентське запитання лідера парламентської фракції "Альтернатива для Німеччини"  Лейфа-Еріка Хольма .

Крім того, газопровід "Північний потік-2" все одно не отримав необхідної для його експлуатації сертифікації і не зможе бути запущений в експлуатацію. Берлін зупинив цей процес після вторгнення Росії в Україну.

На думку Хольма, урядову коаліцію цілком влаштовує те, що "питання поставок газу через "Північний потік" вирішене терактами.

Його партія виступає за введення в експлуатацію "Північного потоку-2" і відкидає курс федерального уряду, який хоче стати незалежним від поставок російського газу у відповідь на російську загарбницьку війну в Україні.

Наприкінці вересня після вибухів поблизу балтійського острова Борнхольм було виявлено чотири витоки на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", два з них - у виключних економічних зонах Данії та Швеції. Трубопроводи на момент вибухів не працювали, але містили газ.

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Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком умисних дій. Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

Москва, в свою чергу, звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.

Два тижні тому глава Кремля Владімір Путін запропонував поставки газу через, як він сказав, все ще діючу ділянку трубопроводу "Північний потік-2". "Все, що вам потрібно зробити, це відкрити кран", - сказав він на Російському енергетичному тижні в Москві. За його словами, труба, ймовірно, не була пошкоджена таким чином, щоб її більше не можна було використовувати.

Теми: НімеччинаПівнічний потік-2
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