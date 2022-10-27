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Правительство Германии не верит в исправность "Северного потока-2" несмотря на заверения РФ

"Европейская правда"Четверг, 27 октября 2022, 07:53
Правительство Германии не верит в исправность Северного потока-2 несмотря на заверения РФ
фото: twitter ЕП

Вопреки российским заявлениям, федеральное правительство Германии пока не предполагает, что одна из двух труб газопровода "Северный поток-2" осталась целой после сентябрьских взрывов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Очень вероятно, что акт саботажа с сильными взрывами негативно повлиял на обе нитки трубопровода, и поэтому базовая техническая готовность больше не обеспечивается", - заявило федеральное правительство в ответ на парламентский вопрос лидера парламентской фракции "Альтернатива для Германии" Лейфа-Эрика Хольма.

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Кроме того, газопровод "Северный поток-2" все равно не получил необходимой для его эксплуатации сертификации и не сможет быть запущен в эксплуатацию. Берлин остановил этот процесс после вторжения России в Украину.

По мнению Хольма, правительственную коалицию вполне устраивает то, что "вопрос поставок газа через "Северный поток" решен терактами.

Его партия выступает за введение в эксплуатацию "Северного потока-2" и отвергает курс федерального правительства, которое хочет стать независимым от поставок российского газа в ответ на российскую захватническую войну в Украине.

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В конце сентября после взрывов вблизи балтийского острова Борнхольм было обнаружено четыре утечки на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", две из них - в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Трубопроводы на момент взрывов не работали, но содержали газ.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий. Президент США Джо Байден назвал повреждение российских газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" сознательным актом диверсии, что стало первым подобным заявлением американской стороны.

Москва, в свою очередь, обвинила страны, проводящие расследование, в том, что они расследуют взрывы с намерением ложно обвинить Россию.

Две недели назад глава Кремля Владимир Путин предложил поставки газа через, как он сказал, все еще действующий участок трубопровода "Северный поток-2". "Все, что вам нужно сделать, это открыть кран", - сказал он на Российской энергетической неделе в Москве. По его словам, труба, вероятно, не была повреждена таким образом, чтобы ее больше нельзя было использовать.

Темы: ГерманияСеверный поток-2
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