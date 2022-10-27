В окупованому Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник
Четвер, 27 жовтня 2022, 08:33
Окупанти Криму стверджують, що на Балаклавську ТЕС у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.
Джерело: "Крыминформ", РИА Новости
Деталі: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв заявив, що цієї ночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА.
Він стверджує, що загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.
За словами Развозжаєва, "трансформатор пошкоджено мінімально" і постраждалих немає.
Він додав, що на електропостачання Севастополя і півострова цей інцидент ніяк не впливає.