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В окупованому Криму заявили, що Балаклавську ТЕС атакував безпілотник

Олена РощінаЧетвер, 27 жовтня 2022, 08:33

Окупанти Криму стверджують, що на Балаклавську ТЕС у ніч на 27 жовтня здійснено атаку безпілотним літальним апаратом.

Джерело: "Крыминформ", РИА Новости

Деталі: Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развозжаєв заявив, що цієї ночі на Балаклавську ТЕС здійснено атаку БПЛА.

Він стверджує, що загорівся один із трансформаторів, який перебував на профілактиці і не працював.

За словами Развозжаєва, "трансформатор пошкоджено мінімально" і постраждалих немає.

Він додав, що на електропостачання Севастополя і півострова цей інцидент ніяк не впливає.

Теми: Кримвійнаенергетика
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