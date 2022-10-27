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В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

Елена РощинаЧетверг, 27 октября 2022, 08:33

Оккупанты Крыма утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом. 

Источник: "Крыминформ", РИА Новости

Детали: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил, что этой ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. 

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Он утверждает, что загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. 

По словам Развозжаева, "трансформатор поврежден минимально" и пострадавших нет.

Он добавил, что на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет.

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Темы: Крымвойнаэнергетика
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