В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник

Оккупанты Крыма утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом.

Источник: "Крыминформ", РИА Новости

Детали: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил, что этой ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА.

Он утверждает, что загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.

По словам Развозжаева, "трансформатор поврежден минимально" и пострадавших нет.

Он добавил, что на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет.