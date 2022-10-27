В оккупированном Крыму заявили, что Балаклавскую ТЭС атаковал беспилотник
Четверг, 27 октября 2022, 08:33
Оккупанты Крыма утверждают, что на Балаклавскую ТЭС в ночь на 27 октября совершена атака беспилотным летательным аппаратом.
Источник: "Крыминформ", РИА Новости
Детали: Так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развозжаев заявил, что этой ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА.
Он утверждает, что загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал.
По словам Развозжаева, "трансформатор поврежден минимально" и пострадавших нет.
Он добавил, что на электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет.